Державний завод «Сумихімпром» закупив на 80 мільйонів металобрухт у компанії з орбіти Фірташа – «Схеми»

Завод хімічної промисловості «Сумихімпром», який майже на 100% належить державі, замовив металобрухт на суму 80 мільйонів гривень у компанії «Укрспецлом», що може бути пов’язана із олігархом Дмитром Фірташем, який перебуває під слідством в Австрії. Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») «Недержавний завод Фірташа».

Як виявили журналісти, через сайт Prozorro у вересні 2017 року був проведений тендер на постачання чорних вторинних металів на 80 мільйонів гривень.

У результаті перемогу отримала сумська фірма «Укрспецлом». Згідно з офіційними даними, у 2012 році її заснували Роман Хромов і Антон Приходько. Останній з 2005 по 2008 рік працював у «Кримському титані», який належить Дмитрові Фірташу – у той же час там працював заступником голови правління Ігор Лазакович. Він на момент проведення цього тендеру обіймав посаду керуючого санацією заводу «Сумихімпром».

Тобто фірма, що може бути пов’язана із Фірташем через її засновника, постачає продукцію на завод, очолюваний його ж менеджером, мовиться у розслідуванні.

Телефоном один із засновників «Укрспецлому» Антон Приходько заявив журналістам, що навіть не знає, як виглядає Ігор Лазакович, і відкинув будь-який зв’язок із Дмитро Фірташем щодо контракту на постачання металобрухту на 80 мільйонів.

Як з’ясували журналісти програми «Схеми», у цьому тендері брала участь ще одна компанія – дніпровська «Стальвтормет». Вдалося встановити, що ця фірма була створена за день до оголошення початку торгів. Її статутний капітал – десять тисяч гривень, а зареєстрована вона у квартирі її єдиного засновника та директора – Ірини Ларцевої, яка не захотіла говорити з журналістами про свою участь у тендері на 80 мільйонів гривень.

Отримати коментар керівництва «Сумихімпром» не вдалося: на запит офіційно на заводі так ніхто і не відповів.

Журналісти також виявили низку фактів, які доводять, що Дмитро Фірташ продовжує контролювати «Сумихімпром» – через керівництво державного заводу та закупівлі продукції наближеними до нього компаніями. Це, в тому числі, ТОВ «Титан України», яка тільки за останній рік уклала тендерних угод з «Сумихімпромом» на майже мільярд гривень.

Журналісти програми «Схеми» надіслали запит до GROUP DF Дмитра Фірташа із запитанням, у чому полягає інтерес олігарха на «Сумихімпром» та як вони можуть пояснити той факт, що велику кількість державних контрактів заводу отримували і продовжують отримувати компанії, пов’язані з бізнесменом. Однак за три тижні відповіді там так і не надали.

«Сумихімпром» – завод, який майже на 100% належить державі і має стратегічне значення для економіки та безпеки України. Це найбільший виробник фосфатних добрив та пігментів в Україні. У 2010 році керівником «Сумихімпрому» призначили Ігоря Лазаковича – менеджера однієї з компаній Дмитра Фірташа. У 2011 році підприємство було визнано боржником, завод накопичив боргів на суму 1,4 мільярда гривень. У 2012 розпочалася процедура санації – фінансового «оздоровлення» заводу. Керуючим санацією компанії-кредитори призначили Ігоря Лазаковича (до жовтня 2017 року).

Фонд державного майна України у 2015 році подав до суду про припинення банкрутства заводу «Сумихімпром», обґрунтовуючи це тим, що провадження було порушено незаконно. Чотири судові інстанції, останньою з яких був Верховний суд, Фонд держмайна програв.

На сьогоднішній день Фонд держмайна готує завод «Сумихімпром» до приватизації. За словами заступника голови Фонду Юрія Нікітіна, вартість державного пакету акцій заводу, за останньою оцінкою, склала 200 мільйонів гривень.