«Альтернативні» електростанції не отримують «зелений» тариф через зрив роботи НКРЕКП – Колтик

33 компанії, які інвестували близько 140 мільйонів доларів у будівництво в Україні електростанцій з відновлювальних джерел енергії (вітряні, сонячні та інші), розраховуючи на застосування для них гарантованого законом «зеленого» тарифу, не можуть його отримати. Це пов’язано з систематичною відсутністю кворуму на засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), повідомила у коментарі програмі «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший») директор з розвитку Української асоціації відновлюваної енергетики Олена Колтик.

«За попередніми підрахунками, 33 компанії не можуть отримати «зелений» тариф. Мова про 134 МВт встановленої потужності. Інвестовано було близько 140 мільйонів доларів», – повідомила вона.

За її словами, причиною цього є те, що з 14 листопада зривається засідання Національної комісії з енергетики через відсутність кворуму. Зараз Нацкомісія представлена чотирма членами з семи: це безпосередньо голова Дмитро Вовк, Руслан Машляківський, Вікторія Морозова та Борис Циганенко. Тобто, для кворуму необхідна присутність всіх чотирьох членів. Але один із них – Борис Циганенко – знаходиться на лікарняному вже другий тиждень. Як результат, близько двох сотень запитань залишаються не розглянутими, серед яких надання «зеленого» тарифу компаніям, які інвестували гроші у будівництво в Україні електростанцій з відновлювальних джерел енергії.

Як вдалося з’ясувати журналістам програми «Схеми», Борис Циганенко перебуває на стаціонарному лікуванні у кардіологічному відділенні відомчої лікарні «Феофанія». Однак, коли журналісти відвідали його в лікарні, член Нацкомісії відмовився від коментарів.

Ситуація ускладнюється тим, що 26 листопада спливають повноваження двох членів Нацкомісії – Бориса Циганенка та Вікторії Морозової. Відповідно до закону «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та указу президента повинна, відбутися повна заміна членів Нацкомісії. Згодом мають змінитися два інших представника НКРЕКП: Вовк та Машляківський. Це означає, що майже 3 наступні місяці регулятор не зможе ухвалювати жодного рішення. Що паралізує ринок енергетики, вважають в Українській асоціації відновлюваної енергетики, щонайменше до березня 2018 року.

«Для галузі відновлюваної енергетики це означає, що до моменту обрання нових членів НКРЕКП жодна нова станція не отримає зелений тариф електроенергію та не буде відбуватися перерахунок «зелених» тарифів для виконання вимог закону «Про альтернативні джерела енергії». Така ситуація призупинить запуск нових об’єктів та негативно вплине на інвестиційний клімат у галузі», – заявила Олена Колтик.

Голова НКРЕКП після чергового зірваного засідання відмовився спілкуватися з журналістом Радіо Свобода і коментувати причини і наслідки заблокованої роботи Комісії.