Антикорупціонери називають дискримінаційним тендер НАЗК на аудит системи е-декларування

Тендер на аудит системи електронного декларування, який проводить Національне агентство з питань запобігання корупції, містить дискримінаційні умови, а документація виписана під наближені до СБУ компанії, заявляють представники громадських організацій «Громадський люстраційний комітет», Transparency International Україна, «Центр протидії корупції» і «Реанімаційний пакет реформ».

Антикорупціонери 4 грудня виступили із заявою, в якій наголошують, що НАЗК збирається обрати заздалегідь узгоджених аудиторів, завданням яких, за їхніми словами, є «знищити Реєстр і позбутися електронних декларацій».

Юрист Transparency International Україна Максим Костецький вважає, що умови тендеру є дискримінаційними і містять ознаки корупції. «Іноземним компаніям заборонено брати участь у тендері. За його умовами, учасники мають мати доступ до державної таємниці, а це – визначене СБУ коло компаній. На подання тендерних пропозицій надається менше тижня», – зазначив він.

Такі умови, за словами юриста, суттєво обмежують коло учасників тендеру, що ставить під питання незалежність аудиторів і неупередженість результатів аудиту. Він також звернув увагу на те, що вартість аудиту у НАЗК оцінили 199 тисяч гривень, адже це – допорогова закупівля і на неї сповна не поширюються вимоги закону про публічні закупівлі.

За даними представників громадських організацій , 27 листопада НАЗК у терміновому порядку оголосило тендер на проведення аудиту системи е-декларування, умови якого, на їхню думку, свідчать про «намір влади отримати заздалегідь визначений висновок і легітимізувати рішення про зупинку роботи системи е-декларування, та навіть делегітимізацію вже оприлюднених в ній декларацій».

За словами юриста «Центру протидії корупції» Анастасії Красносільської, у разі висновку аудиторів про непридатність або незахищеність системи е-декларування, під загрозою опиняться всі розслідування щодо уже поданих декларацій.

Головний експерт антикорупційної групи «Реанімаційного пакету реформ» Олександр Лємєнов, зазначив, що організація вже офіційно звернулася до голови НАЗК Наталії Корчак з вимогою скасувати оголошений тендер і забезпечити проведення незалежної і професійної експертизи системи е-декларування за участі міжнародних експертів.

У НАЗК закиди антикорупціонерів наразі не коментували.

Система електронного декларування статків високопосадовцями є однією з вимог закону «Про запобігання корупції». Перший етап подання електронних декларацій завершився наприкінці жовтня 2016 року. Друга хвиля електронного декларування почалася 1 січня 2017 року і тривала до 1 квітня для службових і посадових осіб, які працюють в органах влади та місцевого самоврядування, у державних та комунальних установах, закладах і організаціях.