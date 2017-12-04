Матіос замалював для суду рішення, яким засекретив декларації військових прокурорів – активісти

Військова прокуратура надала суду замальовану постанову Анатолія Матіоса, завдяки якій НАЗК прибрало з Реєстру понад сотню декларацій військових прокурорів, заявляє громадська організація «Центр протидії корупції», яка отримала доступ до документів, наданих суду Військової прокуратурою.

Більша частина тексту рішення головного військового прокурора, який представники Військової прокуратури надали суду і ЦПК, виявилася заретушованою чорним маркером. Встановити його зміст – неможливо, зазначають у громадській організації.

Окружний адміністративний суд, де слухається справа ЦПК проти Анатолія Матіоса щодо засекречення декларацій, долучив частково закреслені документи до матеріалів справи і відмовився вимагати у Військової прокуратури повний текст цього рішення.

Суд вирішив, що справу можна почати розглядати по суті без ознайомлення зі змістом документу, що став предметом позову активістів.

«Цим рішенням суд позбавив нас можливості коректно сформувати наші вимоги, а це створює підстави для відмови нам у задоволенні позову до Матіоса», – зазначила юрист організації Олена Щербан.

Зокрема, йдеться про конкретну постанову керівника Військової прокуратури Анатолія Матіоса «про застосування спеціальних заходів безпеки» до співробітників, що беруть участь у розслідуванні кримінальної справи «за фактами розв’язання та ведення представниками влади та Збройних сил Росії агресивної війни проти України».

Ці заходи передбачали заборону на публікацію інформації про слідчих та прокурорів Матіоса у публічних реєстрах, зокрема, і Реєстрі декларацій. Однак текст із описом конкретних вимог до Національного агентства з питань запобігання корупції та інших органів виявився заретушованим. Саме на підставі цієї постанови НАЗК вилучило з публічної частини реєстру понад сотню електронних декларацій військових прокурорів. Скільки насправді декларацій було приховано – невідомо.

Юристи ЦПК двічі вимагали від суду зобов’язати Військову прокуратуру надати незакреслений текст рішення і навіть подали клопотання про його примусове тимчасове вилучення у Матіоса для ознайомлення судом і сторонами процесу. Однак суд відмовив ЦПК і вказав, що клопотання активістів «не на часі».

«Витребування постанови у повному обсязі є не на часі, оскільки це, фактично, задоволення позову, тому ми зможемо повернутися до цього пізніше, за потреби», – постановив суддя Володимир Келеберда.

Приводом для позову стало рішення військового прокурора приховати декларації працівників військової прокуратури. У ЦПК вважають рішення Матіоса і НАЗК незаконними. У травні представники громадської організації подали позов до суду. У червні Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у цій справі.

Водночас головний військовий прокурор наполягає, що тим, хто займається розслідуваннями тяжких злочинів, треба дати можливість закривати декларації про доходи.