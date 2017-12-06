Комісія прокурорів виправдала дії Холодницького

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (КДКП) не побачила дисциплінарного проступку в діях керівника САП Назара Холодницького, який пропустив строки оскарження в суді спецдозволів на користування надрами компанії Burisma Group, у результаті чого жодне з родовищ, незаконно отриманих екс-міністром екології Миколою Злочевським, не було повернуто державі. Про це після засідання Квалфікомісії повідомив Андрій Савін, юрист громадської організації «Центр протидії корупції», яка і подавала скаргу на бездіяльність керівника САП.

Активісти скаржилися на Холодницького через те, що у січні 2016-го прокурори САП отримали шанс повернути державі газові родовища, які контролювали компанії колишнього міністра екології Миколи Злочевського. Але Холодницький, на якого було покладено обов’язок подати цей позов, не вклався у відведені законом півроку і звернувся до суду лише через вісім місяців. Усі судові інстанції відхилили прохання САП, тим самим підтвердивши право компаній Злочевського на видобуток газу по всій Україні.

Сам керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький на засідання не з'явився, оскільки перебуває з візитом у США на Глобальному форумі з повернення активів.

У серпні «Центр протидії корупції» подав скаргу на халатність Холодницького до Кваліфіккомісії прокурорів. У вересні було відкрите дисциплінарне провадження і протягом 2 місяців вивчалася діяльність керівника САП. Після цього Комісія двічі призначала засідання, утім Холодницький переносив їх.

У січні 2016 року прокурорам САП стало відомо, що компанії Злочевського отримали ліцензії на користування газовими родовищами із порушенням процедури – без погодження обласних рад. Ліцензії на видобуток газу в Західній Україні компанія Burisma Group отримала в той час, коли Злочевський перебував на посаді міністра. САП мало півроку на підготовку позову про скасування дозволів і повернення надр державі. Але подавши до суду на два місяці пізніше відведеного терміну, САП фактично втратила можливість скасувати незаконно отримані дозволи на видобуток газу компаніями групи Burisma, що належить Злочевському.

Журналісти програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший») виявили, що торік принаймні три компанії, кінцевими бенефіціарами яких є президент України Петро Порошенко та його соратники Кононенко та Гладковський, купували газ у Burisma Group.

У 2016 році ГПУ закрила справу про незаконне збагачення Злочевського, не знайшовши складу злочину, та усі справи щодо компаній групи Burisma, яка сплатила 180 мільйонів гривень штрафів не доплачених раніше податків.