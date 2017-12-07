У Києві на Подолі горить історичний будинок, про який виходив сюжет «Схем»

В історичному районі Києва, Подолі, горить будинок на розі вулиць Волоської та Іллінської, сюжет про долю якого виходив у програмі «Схеми», спільному проекту Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший». Про це ввечері 7 грудня повідомляють користувачі соцмереж.

«Палає будівля-пам’ятка архітектури на розі Іллінської і Волоської! Працюють пожежники! Схоже (ймовірно) так звані господарі будинку його таки підпалили. Горить на горищі. Перше що «господарі» роблять – руйнують дах. Це всім відомо. Офіційної версії причини пожежі поки немає, і я не можу з упевненістю говорити про навмисний підпал, але подібна практика, практика доведення будівель до аварійного стану і руйнування, існує і поширена в Києві. У будь-якому випадку, доведення архітектурного, історичної та культурної спадщини до такого ось стану – злочин», – написав киянин Сергій Гаринін.

Про це ж повідомила й депутат Київської міськради Олена Терещенко.

«Унікальна садиба свідомо та безкарно доводилася до руйнування своїми недобросовісними власниками – ТОВ «Поділ Бізнес» та ЗАТ «Українські сателітарні системи», які ніколи і не думали виконувати охоронні договори, укладені у 2006 та 2008 році. А департамент культури КМДА, навіть під тиском громадськості, чомусь не бажав з’ясовувати стосунки з цими правопорушниками! Землекористувачем є ТОВ «Поділ Бізнес», який після пожежі без проблем зможе зняти охоронний статус з пам’ятки та звести на своїй земельній ділянці черговий багатоповерховий монстр!» – припускає депутат міськради.

«Ця садиба на початку ХІХ століття була пов’язана з історією Києво-Братського монастиря. Потім належала представнику відомої київської родини підприємців, домовласників Дехтерьових. На другому поверсі, на балконі, – там він зараз закритий банером «продається» – ще збереглася балконна решітка з вензелем домовласника – купця Шишкіна. Саме на його замовлення в 1870 роках цей будинок був зведений. А для Києва – це давні будинки», – розповіла «Схемам» історик і пам’яткознавець Олена Мокроусова.

Журналісти програми «Схеми» телефонували за номером з оголошення про продаж, однак упродовж часу підготовки матеріалу на дзвінки так ніхто і не відповів. Тож з’ясовувати, кому належить будівля, було можливо лише через офіційні структури. Виявилося, що інформацією про власників нерухомості не володіють ні в Бюро технічної інвентаризації, ні в Міністерстві юстиції – тобто ні в старих, ні в нових реєстрах.

У результаті тривалого процесу інвентаризації, оголошеної мером Києва Віталієм Кличком, після обвалу будинку на вулиці Хмельницького, в КМДА таки встановили власників пам’ятки на розі Волоської та Іллінської. За даними КМДА, нею володіє ЗАТ «Укрсат».