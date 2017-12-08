Журналіст «Схем» Михайло Ткач отримав нагороду «Людина нового часу» журналу «Новое время»

Журналіст програми антикорупційних журналістських розслідувань «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») Михайло Ткач отримав нагороду «Людина нового часу» від українського журналу «Новое время» у номінації «За гучні розслідування, які очищують Україну від корупції». Церемонія вручення відбулася 7 грудня у Києві.

«Офшори президента, прямі перельоти з Києва до Москви кума Путіна Віктора Медведчука, весілля сина генпрокурора Юрія Луценка, на яке пройшов увесь політичний бомонд країни, неякісне розслідування правоохоронних органів вбивства журналіста Павла Шеремета, розкішний спосіб життя «радикала» Олега Ляшка – ось найяскравіші сюжети програм, в яких працюють Дмитро Гнап, Денис Бігус і Михайло Ткач. Гнап керує проектом «Слідство. Інфо», Денис Бігус – автор і ведучий програми «Наші гроші з Денисом Бігусом», а Ткач – журналіст-розслідувач програми «Схеми». Їхні розслідування часто не просто потрапляють у топ українських новин, а стають резонансними подіями, причому настільки, що на них реагують правоохоронні органи», – йдеться супровідній статті журналу до номінації.

«Зараз в Україні непростий час. Розчарувань чимало, можливостей для самореалізації – значно менше. Людям потрібні орієнтири і життєствердні приклади. Я впевнений, що цей проект надасть нашим читачам такі приклади. Всі без винятку люди в цьому списку зіткнулися з чималими труднощами, їх подолали і досягли вражаючих результатів. Такі люди і встановлюють нову планку в різних напрямках і тим самим рухають країну вперед», – сказав головний редактор журналу Віталій Сич.

Раніше Михайло Ткач з’ясував, що Віктор Медведчук, як уповноважений державою на ведення переговорів щодо звільнення заручників, має виняткове право на прямі перельоти до Росії, однак користується цим правом також і з приватних питань. Так, у листопаді минулого року він прилетів із Москви в компанії народного депутата від «Опозиційного блоку» Тараса Козака та бізнесмена Нісана Моісеєва. Увечері 7 листопада 2017 року біля VIP-терміналу аеропорту «Київ» поблизу Жулян, коли туди прилетів приватний борт лідера організації «Український вибір» Віктора Медведчука, його охоронці скоїли напад на знімальну групу програми журналістських розслідувань «Схеми», яка перебувала там з метою зафіксувати прямі перельоти Медведчука до Росії.

Також Михайло Ткач зняв вечірку з нагоди весілля сина генерального прокурора, яка відбулася 15 вересня в ресторанному комплексі під Києвом і куди завітали перші особи держави, а також низка міністрів і народних депутатів. Знімальній групі вдалося зафіксувати, як службові автомобілі використовувалися для складання подарунків і перевезення осіб, які не входять до держструктур, зокрема візажистки нареченої.

Щоб журналісти не побачили відвідувачів, співробітники Управління державної охорони всіляко намагалися завадити їм зафіксувати ці події на відео, а під час виїзду зі святкування президента Петра Порошенка скоїли фізичний напад на знімальну групу, щоб перешкодити зйомці цього моменту.

Загалом премією журнал «Новое время» відзначив 26 людей, серед яких в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, боксер Олександр Усик, мер Києва Віталій Кличко, солістка гурту Onuka Наталія Жижченко, «секретний агент» НАБУ Катерина, прокурори САП Роман Симків і Андрій Перов, командувач силами АТО Михайло Забродський, тенісистка Еліна Світоліна.

У 2015 році нагороду «Людина року» від журналу «Новое время» у номінації «Високий стандарт чесності» отримала автор і ведуча програми «Схеми» Наталка Седлецька.