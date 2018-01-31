Луценко заявив, що його і зарплата дружини дозволили оплатити відпочинок на Сейшелах

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що його і заробітна плата дружини дозволяють оплатити 7 днів відпочинку. Про це Луценко написав у Facebook, коментуючи зимову відпустку його родини на Сейшельських островах, про який написали журналісти програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).

«У нас немає рахунків у офшорних зонах, ми не володіємо зарубіжною нерухомістю, яхтами чи гелікоптерами. Останнім часом я отримую зарплату від 130 до 220 тисяч гривень щомісяця. Іра – понад 110 тисяч доходу. Це дозволило нам провести з дітьми 7 днів на відпочинку», – повідомив Луценко.

Він також зазначив, що «місце у теплих краях» обирали син і невістка, і що син оплатив переліт.

«Проживання (приблизно 20 тисяч доларів на трьох) ми оплатили самі», – додав генпрокурор.

30 січня журналісти програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») повідомили, що родина генерального прокурора України Юрія Луценка провела зимову відпустку на Сейшельських островах, орендувавши дві вілли з виглядом на океан комплексу Four Seasons Resort, одного з найдорожчих готелів Сейшелів (пляж Бе-Лазар Мае). За даними журналістів, увесь відпочинок родині генпрокурора обійшовся орієнтовно у щонайменше 52 тисячі євро. Сам Луценко в коментарі Радіо Свобода в Брюсселі назвав відпочинок «не надмірним» і таким, «що собі дозволяє середній клас».