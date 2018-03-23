«Богдан моторс» Гладковського з РНБО закуповує двигуни в заводу, що працює на оборонку Росії – «Схеми»

Корпорація «Богдан моторс» закуповує двигуни для тролейбусів «Богдан» у Псковського електромашинобудівного заводу (ПЕМЗ), який виробляє, в тому числі, продукцію для військової техніки у Росії. Про це йдеться у розслідуванні «Російське серце українського «Богдана» програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»).

Журналістам вдалося отримати паспорт тролейбусів типу Т70117, яких у кількості 60 одиниць у корпорації «Богдан моторс» закупило столичне комунальне підприємство «Київпастранс».

Загалом «Богдан моторс» має виготовити для Києва 80 тролейбусів двох типів на суму півмільярда гривень.

Відповідно до документа «Настанова щодо експлуатування Т70117-0000010-40НЕ», виробником тягового двигуна ДТА-2У1 тролейбусів типу Т70117 є російський Псковський електромашинобудівний завод (ПЕМЗ). Згідно з даними Державної фіскальної служби, «Богдан моторс» справді у 2015, 2016 і 2017 році імпортував двигуни з Росії.

На прохання журналістів один із депутатів Київради Прохір Антоненко домігся ревізії двигунів тролейбусів цього типу, які вже курсують містом. Перевірка в одному з депо «Київпастрансу» підтвердила, що двигуни справді російські.

На офіційному сайті ПЕМЗ вказано, що завод також виробляє техніку спецпризначення.

Аналіз сайту публічних закупівель Російської Федерації підтвердив, що ПЕМЗ активно співпрацює з російськими підприємствами, які виробляють військову техніку та оборонні системи.

ПЕМЗ протягом 2015–2018 років постачав продукцію на такі російські підприємства: АТ «Ратеп» (розробляє системи зенітних ракетних комплексів), АТ «Завод Топаз» (виготовляє артилерійські радіолокаційні системи), завод «Буревісник» (тут випускають арматуру для військових кораблів і суден), іжевський завод «Купол» (виробляє системи ППО), Новосибірський приладобудівний завод (тут випускають військову оптику), Далекосхідний завод «Звєзда» (ремонтує атомні підводні човни), Саратовський радіоприладний завод (розробляє берегові радіолокаційні станції).

15 березня у коментарі «Схемам» генеральний директор «Богдан моторс» Віталій Старосуд зазначив, що компанія перестала купувати російські двигуни… за два дні до розмови з журналістами.

«На сьогоднішній день корпорація «Богдан» не використовує російську комплектацію. Крапка. Ми говоримо сьогодні. Говоримо на вчора. І говоримо на позавчора… Ми говоримо про те, що корпорація «Богдан» уже не використовує російські, я хотів би акцентувати. Я виробничник, я не в політиці. Я дію в рамках своїх повноважень», – пояснив Віталій Старосуд.

У свою чергу, акціонер «Богдан моторс» Олег Гладковський зазначив, що він «не бере участі в управлінні компанії», але, за його інформацією, двигуни мають бути з київського підприємства.

«Наскільки я знаю, уже двигуни ми отримуємо всі від київського підприємства. Для мене була головна мета, щоб було завантажене наше виробництво, і в мене інформація, що це київські двигуни. Ті вимоги, які я, принаймні, ставлю постійно як співвласник корпорації, як людина, яка тут працює, – щоб двигуни вироблялися в Україні», – додав Олег Гладковський.

Псковського електромашинобудівного заводу немає у списку російських юридичних осіб, щодо яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції). Затверджує ці списки своїм рішенням Рада нацбезпеки і оборони, де першим заступником секретаря працює Олег Гладковський. На запитання, чому ПЕМЗ не потрапив до списку, він відповів, що таких списків не формує.

У письмовій відповіді РНБО на запит «Схем» мовиться: «Рада національної безпеки і оборони України розглядає питання щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій виключно на підставі пропозицій Верховної Ради України, президента України, Кабінету міністрів України, Національного банку України, Служби безпеки України. Пропозицій щодо застосування санкцій до вказаної у вашому запиті юридичної особи від зазначених вище уповноважених органів до Ради національної безпеки і оборони України не надходило».

На початку березня якість автомобілів корпорації «Богдан моторс» обговорювали через заяву Ради волонтерів при Міноборони. У заяві йшлося про те, що з 50 доставлених на фронт санітарних автомобілів «Богдан-2251» рівно половину довелося ремонтувати або навіть повертати на завод.

Олег Гладковський – давній бізнес-партнер президента України Петра Порошенка. Разом з ним, а також Ігорем Кононенком вони є співзасновниками групи компаній «Укрпромінвест» через свої фонди.