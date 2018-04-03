Державний спецекспортер військової техніки і зброї з «Укроборонпрому» найняв лобістів зі США – «Схеми»

Державне підприємство «Укрінмаш», яке входить до структури державного концерну «Укроборонпром», найняло американську лобістську компанію Yorktown Solutions для представництва інтересів у Сполучених Штатах Америки. Про це повідомляють журналісти програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») з посиланням на документи, оприлюднені американським Департаментом юстиції.

Розкривати інформацію про своїх іноземних клієнтів американські лобісти зобов’язані в рамках виконання закону FARA (The Foreign Agents Registration Act).

Згідно з даними контракту, Yorktown Solutions в інтересах української оборонної компанії має «взаємодіяти з Конгресом і комітетами, Сенатом і Будинком збройних служб, органами влади, Департаментом оборони, торгівлі та Адміністрацією президента США, ЗМІ, організовувати інтерв’ю, публікувати статті, підтримувати і розширювати відносини між оборонними організаціями США і Замовником».

Контракт до кінця року підписаний 21 березня. «Укрінмаш» має платити 7500 доларів на місяць.

У самій компанії заявили, що причини найму лобістів, а також наявність відповідальних за міжнародне співробітництво відділів у Міністерстві оборони прокоментують після письмового запиту. Редакція надіслала його й очікує на відповідь.

Компанія «Укрінмаш» – перший український експортер, який отримав ліцензію на експорт та імпорт товарів військового і подвійного призначення. Як зазначено на офіційному сайті, компанія має ліцензію на реалізацію військової техніки, зброї й боєприпасів. Серед напрямків її діяльності: експорт та імпорт військової техніки, авіації, суднобудування, вибухівки, ремонт техніки, навчання персоналу, розробка документації, інвестиції, маркетингові та посередницькі послуги.

На початку 2018 року на сайті Atlantic Council з’явилася стаття екс-радника віце-президента США часів Обами Джо Байдена та колишнього посадовця Пентагону, який відповідав за Росію та Україну, доктора Майкла Карпентера про корупцію в «Укроборонпромі». Стаття, в якій експерт пояснює причини небажання західних інвесторів працювати з «Укроборонпромом» через недостатню прозорість та необхідність аудиту, набула значного розголосу.

Пізніше він у коментарі програмі «Схеми» заявив: «Насамперед мова про компанію-посередника («Укроборонпром», – ред.). Насправді вона не потрібна, як і всі посередницькі структури, яких в Україні багато». «Західні інвестори занепокоєні через політичний тиск та корупцію в Україні. Має відбутися незалежний аудит компанії, який покаже, скільки додаткових коштів стягується «Укроборонпромом» (як проценти). Це важливе питання, що досі лишається відкритим», – каже Карпентер.

Компанія Yorktown Solutions зареєстрована у Вашингтоні, округ Колумбія, у 2015 році. Контракт з «Укрінмаш» від імені американської лобістської фірми підписав Даніель Вайдіч. За даними з сайту Atlantic Council, Вайдіч раніше працював заступником директора з питань зовнішньої політики у президентській кампанії губернатора Скотта Уокера і був радником сенатора Теда Круза. Вайдіч також працював у Комітеті з міжнародних відносин Сенату США. І саме йому, згідно з офіційними даними біографії, «належить ключова роль у розробці частини законопроектів», завдяки яким були введені санкції проти Росії за дестабілізацію ситуації в Україні та в рамках яких для українського уряду передбачили допомогу у 350 мільйонів доларів у галузі безпеки, зокрема, і можливість передачі летальної зброї.

Раніше, як повідомляли журналісти видання «Наші гроші», з Yorktown Solutions продовжила контракт ще одна українська фірма – «Нафтогаз» щодо загроз «Північного потоку-2». Послуги американської фірми направлені на підтримку стратегічних цілей замовника, серед яких ефективне усунення загроз, що створюються на базі проекту «Північний потік-2», та залучення іноземних інвестицій в український ринок нафти і газу.