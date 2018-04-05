Частина Запорізького алюмінієвого комбінату відійшла бізнесмену Кропачову ще до початку приватизації – «Схеми»

Фірма з орбіти бізнесмена з Донеччини Віталія Кропачова придбала частину нерухомого майна «Запорізького виробничого алюмінієвого комбінату» ще до початку приватизації і майже вдвічі дешевше від стартової ціни. Про це йдеться у розслідуванні «Мисливець за комбінатом» програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).

У 2016 році керівництво «Запорізького виробничого алюмінієвого комбінату», 68% акцій якого належать державі в особі Фонду державного майна України, вирішило продати частину нерухомого майна цього підприємства. Йдеться, зокрема, про головний та адміністративно-побутовий корпуси ТЕЦ, склади реагентів, кислоти та солі, споруди службового корпусу, хімводоочищення, насосної станції.

Об’єкти продали на аукціоні влітку 2016 року. Договір купівлі-продажу майна оформили у вересні того ж року. Стартова ціна лоту – 14,5 мільйона гривень. Однак переможець купив майно більш ніж уполовину дешевше – за 5,9 мільйона гривень. Фонд державного майна не надав на запит журналістів інформацію про те, чи в аукціоні брав участь хтось ще, і якщо так, які були їхні пропозиції.

Новим власником майна стала київська «Енергогенеруюча компанія «Укргідроенерго». Зараз єдиним власником фірми є брат Віталія Кропачова Олександр. Ця компанія зареєстрована на вулиці Богдана Хмельницького в центрі Києва – в будинку, який у держави орендує компанія Віталія Кропачова.

На момент аукціону і до осені 2017-го у компанії було два засновники – дочка Віталія Кропачова Юлія і зареєстрований у Львівській області Леонід Матейко.

Матейко – директор і співзасновник у низці компаній, якими співволодіють батько й колишня дружина Ігоря Купранця, заступника голови Національної поліції України та керівника департаменту захисту економіки цього відомства.

Колишній співвласник «Енергогенеруючої компанії «Укргідроенерго» Леонід Матейко відповідати на питання «Схем» про комбінат відмовився. Сам Купранець переконує, що не має нічого спільного з Кропачовим. А підприємець, у свою чергу, зазначив, що знає Купранця як публічну особу.

«Купранця я однозначно бачу, ця людина постійно по телевізору, це публічна особа, яка є скрізь, в чому проблема?.. Є Аваков, є Купранець, є Грицак, є Луценко, є маса людей, які існують. І в цьому немає нічого поганого, якщо я когось знаю», – відповів журналісту «Схем» Віталій Кропачов.

Також він додав, що планує взяти участь у приватизації «Запорізького виробничого алюмінієвого комбінату».

«Я буду брати участь у приватизації цього об’єкта, моя компанія буде брати участь. Ми хочемо його купити і зробити на його базі виробництво гірничо-шахтного устаткування. У мене є інтерес у вугільній галузі, я є акціонером декількох не державних, а саме приватних компаній. Для розвитку цих компаній, для того, щоб Україна була незалежною, ми повинні розвивати свою гірничо-будівельну галузь. Ось у цьому весь інтерес», – повідомив Кропачов «Схемам».

«Схеми» також дізнались, що наглядова рада комбінату погоджувала передачу в оренду майже 14 тисяч квадратних метрів цехів терміном на два роки компанії «Шахтарськтранс». Її власник Віктор Медведєв – колишній сусід і нинішній партнер Кропачова по фірмі «Міжнародний бухгалтерський облік».

У січні 2018 року членом дирекції «Запорізького виробничого алюмінієвого комбінату» став Андрій Філоненко, колишній командир батальйону «Шахтарськ». Раніше в інтерв’ю виданню «Обозреватель» Філоненко називав Віталія Кропачова одним із «хрещених батьків» батальйону.

У березні 2018 року Фонд держмайна назвав топ-21 об’єктів приватизації на цей рік, серед яких є і «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат». Вартість держпакетів акцій цього заводу Фонд держмайна оцінив у майже 278 мільйонів гривень.

«І, схоже, що зараз саме Віталій Кропачов може перебувати у більш вигідному становищі, ніж інші потенційні покупці алюмінієвого комбінату – адже частина колишнього майна заводу вже у його оточення», – йдеться у розслідуванні.

В останні роки Кропачов через пов’язаних осіб став співвласником кількох збагачувальних фабрик і нафтогазовидобувних компаній, які раніше входили до сфери впливу родини Віктора Януковича. Нещодавно журналісти програми «Наші Гроші» зафільмували його візит в Міністерство енергетики і вугільної промисловості.

А «Схеми» зафіксували, що наприкінці 2017-го Віталій Кропачов відвідав день народження міністра енергетики і вугільного промисловості Ігоря Насалика в одному з київських ресторанів. Такі контакти можуть вказувати, що Кропачов – не чужа людина для впливових високопосадовців – зазначають журналісти у розслідуванні.