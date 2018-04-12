Олігархи Коломойський і Боголюбов таємно зустрілись у Женеві з екс-головою АП Порошенка Ложкіним – «Схеми»

Екс-голова Адміністрації президента Борис Ложкін 26 березня таємно зустрівся з олігархами та колишніми співвласниками «Приватбанку» Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим у Женеві (Швейцарія). Про це йдеться в розслідуванні журналістів програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») «Коломойський в екзилі. Таємна зустріч на Женевському озері».

​Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов та Борис Ложкін, як зафіксували журналісти, зустрілись у ресторані готелю Four seasons. Після двох годин перемов усі троє продовжили спілкування, прогулюючись уздовж Женевського озера.

​Про що саме говорили один з найближчих соратників президента Борис Ложкін, олігархи Ігор Коломойський та Генадій Боголюбов того вечора, невідомо.

Мова могла йти про медіапідтримку – в обмін на збереження активів чи сприяння у вирішенні справ в українських судах. Ще в 2015-ому році Коломойський зазначав, що президента Петра Порошенка цікавить медійна підтримка і що саме це є предметом торгу з чинною владою, йдеться у розслідуванні.

Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов – колишні співвласники «Приватбанку», який у грудні 2016 року перейшов у державну власність. У Нацбанку почали звітувати про збитки в мільярди доларів та можливі зловживання з боку колишнього керівництва. Справи, пов’язані із «Приватбанком», розслідує НАБУ та ГПУ. У Лондоні триває судовий процес за позовом української держави в особі вже націоналізованого «Приватбанку» проти двох олігархів. В Україні Ігор Коломойський не з’являвся понад вісім місяців.

Борис Ложкін – давній товариш українського президента, спочатку був головою його адміністрації. Згодом Петро Порошенко призначив Ложкіна секретарем Національної інвестиційної ради та своїм радником.

Бориса Ложкіна у ЗМІ називали одним з головних комунікаторів президента з українськими олігархами.

«Я б не сказав, що моя спеціалізація – олігархи. Просто це одні з тих людей, з якими я спілкуюся по суті своєї роботи . Це справді так… Президенту вирішувати, хто в нього гарний комунікатор», – розповідав Ложкін в інтерв’ю у березні 2016 року.

Після зустрічі колишнього голови Адміністрації президента Бориса Ложкіна одразу з двома олігархами Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим «Схеми» надіслали запит президенту із запитанням, чи уповноважував він Бориса Ложкіна проводити перемови від його імені.

Особисто Борис Ложкін відповідати на запитання щодо зустрічі відмовився. Пізніше «Схеми» отримали письмову відповідь від його прес-секретаря.

«Борис Ложкін не веде та не може вести жодних переговорів від імені президента Петра Порошенка, оскільки вже майже два роки не займає посад в Адміністрації президента, а також не є його радником чи представником.

Після завершення роботи в Адміністрації президента Борис Ложкін повернувся до приватного бізнесу – це послідовна позиція пана Ложкіна, яку він озвучив у момент вступу на посаду голови АПУ та якої зрештою дотримався. Борис Ложкін не займається і не планує займатися політикою. Наразі всі зустрічі, які він проводить, є приватними і стосуються винятково самого пана Ложкіна, його бізнесу або особистого життя», – йдеться у письмовій відповіді прес-секретаря Бориса Ложкіна.

Ігор Коломойський у коментарі «Схемам» повідомив, що Борис Ложкін приїжджав саме до Геннадія Боголюбова.

«Вони давні друзі. Крім того, були партнерами. У них є що обговорювати і про що розмовляти. Я приєднався до них, коли вони пішли вечеряти. Звичайно, говорили про українські реалії, про політику говорили, про перспективи, про те, що Петро Олексійович ніколи не буде президентом більше. Розповідав, як тікають усі від Петра Олексійовича Порошенка, як уже думають, як від нього якнайшвидше заховатися, як би не залишитися на цьому кораблі і не врізатися у цей айсберг», – сказав Коломойський.



Коломойський також додав у коментарі «Схемам», що це була зустріч «українців, що мешкають у Женеві, з людиною, яка приїхала з «Великої землі» (тобто Борисом Ложкіним).

«Так, (з людиною – ред.) з оточення президента Порошенка, але яка вже не є найближчим оточенням президента Порошенка. І, по-моєму, намагається дистанціюватися від цього оточення», – сказав Коломойський.

Дистанціюватися від Петра Порошенка Борис Ложкін почав два місяці тому, коли президент вивів його зі складу інвестиційної ради.

У лютому цього року телеканал Al Jazeera стверджував, ніби Порошенко звільнив Ложкіна за кілька годин після того, як журналісти сконтактувалися з ними щодо розслідування про отримання ними десятків мільйонів доларів від угоди про продаж медіахолдингу UMH бізнесмену Сергієві Курченку в 2013 році.

За даними джерел програми «Схеми», Борис Ложкін продовжує й надалі виступати комунікатором президента Порошенка з олігархами, а дистанціюється від президента лише публічно, непублічно залишаючись впливовим представником президентської команди, йдеться в розслідуванні.

Ігор Коломойський не вперше виїжджає з України більше ніж на півроку.

У листопаді 2015-го він дав інтерв’ю в Женеві, в якому розповів, що поїхав з країни через імовірні загрози для себе. Тоді одразу після повернення в Україну він мав непублічну зустріч із президентом Порошенком. «Схеми» зафіксували, як, дотримуючись конспірації, Ігор Коломойський потрапив на територію Адміністрації президента.