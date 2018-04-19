​Низка можновладців може використовувати статус почесних консулів задля недоторканності та захисту від обшуків – «Схеми»

Українські бізнесмени, політики і державні діячі можуть використовувати привілеї та переваги, які надає статус почесного консула іноземної країни, щоб забезпечити собі дипломатичну недоторканність та захиститися від обшуків. Про це йдеться в матеріалі «Почесний щит» програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший»).

Існує ціла низка привілеїв, які отримає така консульська установа відповідно до «Віденської конвенції про консульські зносини від 1963 року» та українського Положення, розробленого Міністерством закордонних справ України. Наприклад, недоторканність кореспонденції консульства, заборона для правоохоронців відкривати чи затримувати консульську валізу, звільнення від податків приміщення консульства, заборона обшукувати консульський архів, можливість користуватися автівкою з дипломатичними номерами.

Павло Гречківський, член Вищої ради правосуддя, має статус почесного консула Республіки Мальта у Києві, йдеться в матеріалі. При цьому наразі у Шевченківському райсуді Києва розглядають справу, яка стосується самого Павла Гречківського. Ідеться про вимагання 500 тисяч доларів за незаконний вплив на досудове розслідування. У прокуратурі розповіли журналістам, що не змогли провести усіх необхідних обшуків в офісі Гречківського саме через те, що на ньому висить табличка консульства.

«Була нагальна необхідність проведення обшуків у приміщеннях, але разом із тим, коли ми дійшли до тих приміщень і з’ясували, що це консульські приміщення, то не проводився там обшук, бо отримані там докази могли бути визнані судом недопустимими», – розповідає Дмитро Вакаров, прокурор департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури.

Сам член ВРП та почесний консул Мальти Павло Гречківський не захотів говорити з журналістами про це. «У прокуратурі як щось кажуть, то ставте ці питання прокуратурі. На жаль, прокуратура просто не знає закону», – зазначив він.

Так само відмовився і пояснити, чому не декларує користування автомобілем Ауді А8, який оформлений на почесне консульство Республіки Мальта у Києві: «А чи не багато у вас на сьогоднішній день запитань?» – заявив Гречківський у коментарі журналісту програми «Схеми».

Почесне консульство Сейшельських Островів у Києві очолює Ігор Гладковський. Ця посада йому перейшла від батька – Олега Гладковського, нині – першого заступника секретаря Ради нацбезпеки й оборони України. Протягом тривалого часу офіс почесного консульства був у будівлі на столичній вулиці Електриків, 29а. За однією адресою з групою компаній «Укрпромінвест» Петра Порошенка, Ігоря Кононенка та самого Олега Гладковського.

Нині офіс консульства переїхав за іншою адресою, і знайти його складно. Але зателефонувавши за номером консульства, журналісти «Схем» потрапили у компанію «Хюндай Мотор Україна». Ця приватна фірма належить Ігорю та Олегу Гладковським.

Таким чином, почесне консульство Сейшел, яке Олег Гладковський зареєстрував у будівлі групи «Укрпромінвест», його син Ігор, який замінив батька на посаді, переніс у будівлю компанії, яку очолює сам, йдеться у розслідуванні.

Депутат Київради Ігор Баленко – почесний консул Республіки Перу. Адреса консульства збігається із адресами кількох юридичних осіб, які входять у групу компаній «Фуршет», які контролює Баленко.

Разом із тим, журналісти виявили, що Ігор Баленко порушує «Положення про почесних (нештатних) консульських посадових осіб» Міністерства закордонних справ.

Ігор Баленко є почесним консулом Республіки Перу та водночас депутатом Київради, а це прямо суперечить вимогам до почесних консулів: «почесною консульською посадовою особою може бути громадянин України, який не є обраним до органів місцевого самоврядування».

У відповідь на запит журналістів у МЗС повідомили, що у зв'язку з отриманням такої інформації звернуться до посольства Перу у Польщі «з проханням врегулювати ситуацію відповідно до законодавства України або припинити повноваження Баленка як почесного консула».

У свою чергу бізнесмен заявив журналістам, що не бачить у своїх діях ніяких порушень та вважає, що вимоги Положення його не стосуються, оскільки він став консулом ще до того, як вони з’явилися: «Коли я вступав на посаду, не було цього положення. Я тоді міг бути і депутатом, і бути почесним консулом. Якби я його отримував зараз, тоді б мені міністерство могло відмовити у наданні статусу почесного консула».