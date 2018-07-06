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06 Липень 2018, Київ 19:42
Новини | Корупція

Продан та Гройсман поставили свого вінницького соратника керувати всією митницею

Віктор Кривіцький, Мирослав Продан, Володимир Гройсман

Начальник Волинської митниці Віктор Кривіцький призначений тимчасовим виконувачем обов’язків заступника голови Державної фіскальної служби України. Про це йдеться в розпорядженні Кабінету міністрів України №448 від 4 липня 2018 року, підписаному прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом. На новій посаді Кривіцький займатиметься митним напрямом.

Віктор Кривіцький родом з Хмельниччини, але основні кар’єрні щаблі в податкових органах здолав у Вінниці. Ще з 90-х років обіймав керівні посади в податковій Вінницької області. У квітні 2016 року екс-мер Вінниці Володимир Гройсман став прем’єр-міністром України, а в липні 2016-го ще один вінничанин, який також тривалий час працював у податковій, – Мирослав Продан – очолив всю Державну фіскальну службу. Тоді ж, у грудні 2016 року Віктор Кривіцький очолив Волинську митницю, якою й керував до нинішнього призначення.

Журналісти програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу UA: Перший) опублікували розслідування, в якому викрили схему ввезення авто з іноземною реєстрацією (так званих «євроблях»), яка діє на Волинській митниці.

У розслідуванні йдеться про те, що громадян Білорусі масово використовують у схемі ввезення нерозмитнених автомобілів з європейською реєстрацією через митні пости на україно-білоруському кордоні. При цьому білоруси виконують лише роль водія-нерезидента за невелику плату, але це дає змогу українському покупцю рік користуватись автомобілем, не сплачуючи митні платежі в бюджет країни. Така схема йде врозріз із 380 статтею Митного кодексу України. Все це відбувається за мовчазної згоди та на очах у самих митників, йдеться в розслідуванні.

Лише за травень 2018 року через митний пост Доманове (Волинська область) заїхало майже три тисячі таких нерозмитнених автомобілів з європейською реєстрацією, у яких були саме громадяни Білорусі.

На момент виходу розслідування в ефір журналістам не вдалося отримати коментарі Віктора Кривіцького. Його номери були відключені, на повідомлення в месенджері він не відповів.Так само Мирослав Продан не відповів журналістам на надіслані йому питання.

У серпні 2017 року прокуратура Волинської області затримала Віктора Кривіцького за підозрою в отриманні хабаря. У нього вилучили 500 доларів, 500 євро і 8 тисяч гривень. 20 серпня 2017 року Луцький міськрайонний суд відпустив Кривіцького під особисте зобов’язання. За версією сторони захисту, хабар Кривіцькому підкинули – адвокати оприлюднили відео з камер спостереження в квартирі Кривіцького. 4 липня 2018 року стало відомо, що кримінальне провадження закрили.

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