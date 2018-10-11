Капличку Пшонки з ГПУ роздали у храми УПЦ Московського патріархату – «Схеми»

Капличку в Генеральній прокуратурі України, побудовану в часи керівництва відомством Віктора Пшонки, розібрали на фрагменти та роздали у храми Української православної церкви Московського патріархату. Про це йдеться у спецвипуску «Пострепорт» Сергія Андрушка програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу UA: Перший).

За словами речника Генпрокуратури Андрія Лисенка, капличку демонтували за рішенням керівника відомства Юрія Луценка. Нині у приміщеннях колишньої молитовної кімнати працюють співробітники ГПУ. Капличку, яка належить УПЦ МП, з 2014 року і дотепер Генеральна прокуратура не мала і немає на балансі.

«Було прийнято рішення про те, щоб всі приміщення, які займає ГПУ, були у складі саме структурних підрозділів. І саме підрозділи мають займати ці приміщення. Тому і було прийняте рішення про видалення каплички, так званої, за межі ГПУ. На цьому місці, тобто тих приміщеннях, де вона раніше розміщувалась, зараз працює Департамент міжнародно-правового співробітництва ГПУ», – розповів Лисенко.

Саму капличку розібрали на фрагменти та вивезли в різні храми – підтвердили журналістам столичні священнослужителі.

«Прийшла нова влада, і подзвонили в Митрополію Київську, і сказали, що треба прибрати і щоб вона тут не була. І ми так і зробили. Митрополія дала завдання владиці, він пішов, там все розібрали, все роздали, іконостас віддали в монастир жіночий один, бідний, іконочки теж роздали по монастирях», – повідомив архідиякон Платон з Введенського монастиря.

Вперше капличку екс-генпрокурора Віктора Пшонки показали у 2014-му році - дозвіл на зйомку журналістам програми «Схеми» прямо на прес-конференції надав тодішній керівник Генпрокуратури Віталій Ярема.

Приміщення на 9-му поверсі будівлі було повністю обладнане під молитовну кімнату. Під час свого перебування там журналісти зустріли співробітницю Генпрокуратури, яка підтвердила, що до цієї каплички навідуються прокурори.