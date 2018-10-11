Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
11 Жовтень 2018, Київ 21:27
Новини | Політика

Капличку Пшонки з ГПУ роздали у храми УПЦ Московського патріархату – «Схеми»

Капличка у приміщенні ГПУ, 2014 рік

Дивитись коментарі

Капличку в Генеральній прокуратурі України, побудовану в часи керівництва відомством Віктора Пшонки, розібрали на фрагменти та роздали у храми Української православної церкви Московського патріархату. Про це йдеться у спецвипуску «Пострепорт» Сергія Андрушка програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу UA: Перший).

За словами речника Генпрокуратури Андрія Лисенка, капличку демонтували за рішенням керівника відомства Юрія Луценка. Нині у приміщеннях колишньої молитовної кімнати працюють співробітники ГПУ. Капличку, яка належить УПЦ МП, з 2014 року і дотепер Генеральна прокуратура не мала і немає на балансі.

«Було прийнято рішення про те, щоб всі приміщення, які займає ГПУ, були у складі саме структурних підрозділів. І саме підрозділи мають займати ці приміщення. Тому і було прийняте рішення про видалення каплички, так званої, за межі ГПУ. На цьому місці, тобто тих приміщеннях, де вона раніше розміщувалась, зараз працює Департамент міжнародно-правового співробітництва ГПУ», – розповів Лисенко.

Саму капличку розібрали на фрагменти та вивезли в різні храми – підтвердили журналістам столичні священнослужителі.

«Прийшла нова влада, і подзвонили в Митрополію Київську, і сказали, що треба прибрати і щоб вона тут не була. І ми так і зробили. Митрополія дала завдання владиці, він пішов, там все розібрали, все роздали, іконостас віддали в монастир жіночий один, бідний, іконочки теж роздали по монастирях», – повідомив архідиякон Платон з Введенського монастиря.

Вперше капличку екс-генпрокурора Віктора Пшонки показали у 2014-му році - дозвіл на зйомку журналістам програми «Схеми» прямо на прес-конференції надав тодішній керівник Генпрокуратури Віталій Ярема.

Приміщення на 9-му поверсі будівлі було повністю обладнане під молитовну кімнату. Під час свого перебування там журналісти зустріли співробітницю Генпрокуратури, яка підтвердила, що до цієї каплички навідуються прокурори.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG