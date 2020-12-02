Син Шумахера наступного сезону почне виступи у «Формулі-1»

Син семиразового чемпіона світу з автогонок Міхаеля Шумахера, Мік Шумахер, з наступного сезону почне виступи у «Формулі-1» з американською командою Haas.

21-річний гонщик підписав з багаторічну угоду з Haas. Його партнером по команді буде росіянин Нікіта Мазепин.

Наразі Мік Шумахер очолює турнірну таблицю гонщиків у «Формулі-2», йому залишається провести там ще одну гонку.

Міхаель Шумахер серйозно травмувався під час катання на лижах у 2013 році, після чого його не бачили на публіці. Шумахер-старший довгий час був рекордсменом «Формули-1», завоювавши сім чемпіонських титулів, однак цього року з ним за перемогами зрівняється британський гонщик Льюїс Гемілтон.