Сейм Литви визнав депортацію кримських татар геноцидом

Сейм Литви ухвалив резолюцію щодо визнання геноцидом злочинів Радянського союзу проти кримських татар у 1944 році.
Документ підтримали 77 депутатів та один утримався.
«Сейм засудив знищення і депортацію кримськотатарського народу, сплановану і здійснену тоталітарним радянським режимом в 1944 році, з його батьківщини – Кримського півострова в безлюдні райони Середньої Азії, в результаті чого більшість депортованих кримських татар загинули від голоду, хвороб, тортур і каторжних робіт», – мовиться у заяві.
У документі також є заклик продемонструвати солідарність з кримськотатарським народом та продовжити політику невизнання анексії Росією Криму.
18 травня 1944 року почалася депортація сталінським режимом із Криму близько 200 тисяч кримських татар. В Україні ця депортація визнана геноцидом. Цей день, 18 травня, в Україні вшановують як День пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу. Крім того, після незаконної окупації Криму Росією навесні 2014 року 18 травня визначене також як День боротьби за права кримськотатарського народу.
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