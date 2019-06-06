Сейм Литви визнав депортацію кримських татар геноцидом

Сейм Литви ухвалив резолюцію щодо визнання геноцидом злочинів Радянського союзу проти кримських татар у 1944 році.

Документ підтримали 77 депутатів та один утримався.

«Сейм засудив знищення і депортацію кримськотатарського народу, сплановану і здійснену тоталітарним радянським режимом в 1944 році, з його батьківщини – Кримського півострова в безлюдні райони Середньої Азії, в результаті чого більшість депортованих кримських татар загинули від голоду, хвороб, тортур і каторжних робіт», – мовиться у заяві.

У документі також є заклик продемонструвати солідарність з кримськотатарським народом та продовжити політику невизнання анексії Росією Криму.

18 травня 1944 року почалася депортація сталінським режимом із Криму близько 200 тисяч кримських татар. В Україні ця депортація визнана геноцидом. Цей день, 18 травня, в Україні вшановують як День пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу. Крім того, після незаконної окупації Криму Росією навесні 2014 року 18 травня визначене також як День боротьби за права кримськотатарського народу.