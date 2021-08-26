Поліція заявляє про затримання чоловіка, який кинув пляшку з вибуховою сумішшю в двері Секретаріату омбудсмена

Поліція Києва повідомляє про затримання чоловіка, підозрюваного у підпалі дверей будівлі Секретаріату уповноваженого Верховної Ради з прав людини, розташованого у центрі Києва.

Про те, що близько 15:00 у будівлю Секретаріату невідомий кинув пляшку з вибуховою сумішшю, внаслідок чого були пошкоджено двері приміщення, у телеграмі повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

«Близько 15:20 до поліції Києва надійшло повідомлення від перехожого. Він повідомив про те, що чоловік кинув пляшки із невідомою речовиною під двері адмінбудівель на вулиці Інститутській і на вулиці Пилипа Орлика. У результаті виникло загоряння дверей цих будівель. На місце виїхали правоохоронці та профільні служби. Загорання дверей ліквідовано», – повідомили у поліції.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, додали в поліції. За словами правоохоронців, затриманий – уродженець Київщини, 1970 року народження.

За цим фактом почали кримінальне провадження за статтею «умисне знищення або пошкодження майна». Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Із затриманим проводять першочергові слідчі дії, готують повідомлення про підозру, заявили у поліції.

Мотиви дій чоловіка наразі невідомі.