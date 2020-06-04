Сенат затвердив пропоновану Трампом кандидатуру на посаду голови Агентства США з глобальних медіа

Сенат США більшістю голосів затвердив кандидатуру Майкла Пака, запропоновану президентом Дональдом Трампом, на посаду голови Агентства США з глобальних медіа, що здійснює нагляд за засобами масової інформації, які фінансуються з податків американських громадян, в тому числі «Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода» (RFE/RL) та «Голос Америки».

Голосування Сенату відбулося через два роки після того, як Трамп висунув Пака на трирічний термін.

Президент RFE/RL Джеймі Флай привітав затвердження Майкла Пака на посаді.

«З нетерпінням чекаю спільної роботи із Майклом Паком щодо подальшого просування місії RFE/RL для забезпечення незалежної та об’єктивної журналістики для нашої аудиторії по всій Євразії. Як і протягом останніх 70 років, RFE/RL й надалі продовжуватиме надавати інформацію без цензури на кожній платформі, на всіх рубежах», – сказав Джеймі Флай.

Перед голосуванням сенатор-республіканець Джим Ріш заявив, що Пак «володіє унікальною кваліфікацією», аби обіймати цю посаду, і закликав колег-сенаторів припинити «політичну боротьбу» з приводу призначення Пака, який є режисером-документалістом.

Рішення щодо висунення кандидатури частково призупинилося через побоювання демократів щодо ризику політичної заангажованості мереж під управлінням Агенства на чолі із Паком, тоді як, за законом, вони зобов’язані бути об’єктивними і збалансованими.

Майкл Пак відреагував на ці побоювання під час слухань ще у вересні, вказавши, що Агенство з глобальних медіа опирається на переконаність у тому, що «журналісти незалежні, що жоден політичний вплив не вказує їм, як передавати новини і що говорити».

Демократи також висловили стурбованість щодо ймовірного зловживання коштами некомерційної організації під керівництвом Пака. Офіс генпрокурора у Вашингтоні розпочав розслідування на предмет того, чи використовував Майкл Пак незаконно кошти зі своєї некомерційної організації Public Media Lab.

Сенатор-демократ Боб Менендес висловлював стурбованість, що Пак неправильно представив відносини між неприбутковою організацією та його некомерційною компанією Службі внутрішніх доходів. Білий дім відреагував на ці побоювання заявою, що Дональд Трамп підтримав цю кандидатуру. В адміністрації американського президента висловили розчарування тим, що, на їхню думку, демократи вирішили «вилити політичний бруд на чисту репутацію державного службовця».

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