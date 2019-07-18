США: сенатор закликає перевірити додаток FaceApp щодо загрози нацбезпеці

Сенатор-демократ Чак Шумер закликав провести розслідування, чи не загрожує національній безпеці популярний додаток FaceApp, розробник якого знаходиться в Росії.

Шумер звернувся до Федеральної комісії по торгівлі та ФБР. У листі він вказав, що додаток вимагає від користувачів повного доступу до їх особистих даних та фотографій. Сенатор вважає, що це може загрожувати «безпеці та конфіденційності» мільйонів американців. Шумер також зазначив, що незрозуміло, як додаток зберігає дані користувачів, і чи можуть вони їх видалити після використання.

Wireless Lab, розробник додатків для смартфонів, базується у Санкт-Петербурзі і має більш ніж 80 мільйонів активних користувачів на сайті. Компанію очолює колишній керівник «Яндексу» Ярослав Гончаров. Втім, наразі немає жодних доказів, що компанія передає дані третім особам, в тому числі і російській владі.