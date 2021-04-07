Кабінет міністрів погодив постанову про безвіз із Сент-Вінсент і Гренадінами

Кабінет міністрів України погодив постанову про безвізовий режим, повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан у телеграмі.

«На сьогоднішньому засіданні уряд ухвалив проєкт постанови про взаємне скасування візових вимог, якою пропонується запровадити безвізовий режим взаємних поїздок громадян України та Сент-Вінсент і Гренадін за умови, що тривалість їх перебування не перевищує 90 днів протягом 180 днів», – написав Мокан.

Сент-Вінсент і Гренадіни – незалежна держава в групі Навітряних островів Малих Антильських островів. З заходу омивається водами Карибського моря, зі сходу – Атлантичного океану.

За даними сервісу Henley Passport Index, Україна посідає 41 місце в рейтингу світових паспортів. Українці мають безвізовий доступ до 130 напрямів.