До фігуранта «справи Сенцова» Олексія Чирнія допустили українського консула

До засудженого в Росії за звинуваченням у підготовці терактів в анексованому Росією Криму викладача історії Олексія Чирнія допустили українського консула, повідомив кореспонденту проекту Радіо Свобода Крим.Реалії генеральний консул України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський.

Чотири місяці українські дипломати не могли потрапити до Олексія Чирнія у виправній колонії №15 у Батайську Ростовської області. У кінці серпня цього року російська сторона заявила генконсульству України в Ростові-на-Дону, що Чирній – громадянин Росії і в зв'язку з цим «немає підстав для допуску до нього українських консулів».

Генконсул 26 листопада передав Олексію Чирнію ліки для серцево-судинної системи, оскільки він останнім часом став відчувати болі в серці. Українцю привезли чергову партію конвертів і марок для листування на суму близько двох тисяч гривень. Незабаром генконсульство планує перерахувати в'язневі матеріальну допомогу на його рахунок у виправній колонії №15.

Умови перебування в колонії Батайська Олексій Чирній називає задовільними у порівнянні зі своїм перебуванням в низці інших пенітенціарних закладів Росії. За словами генконсула Тараса Малишевського, йому вдалося проговорити з Олексієм Чирнієм близько півтори години.

«Він відрізняється від усього оточення, навіть ця тюремна стандартна зелена фуфайка не робить його одним з них. Спілкування з Олексієм очі в очі більше відповідає неспішній розмові за кавою де-небудь в тінистому парку, з ним екстраполюєшся кудись поза антураж кімнати для побачень колонії суворого режиму. Сподіваюся, що в книгах (список його замовлень чималенький!), він знаходить розраду і може врятувати себе від тюремної дійсності», – розповів Тарас Малишевський.

Генконсул повідомив кореспонденту проекту Крим.Реалії, що українські дипломати продовжують залучати до відвідування українських політв'язнів правозахисні групи Ростовської області і членів обласної громадської спостережної комісії. Їхній наступний візит до Олексія Чирнія запланований на другу половину грудня.

Раніше до Чирнія допускали українських дипломатів. Так, за даними МЗС України, тільки за поточний рік консулам вдалося зустрітися з ним двічі, поки він перебував у виправній колонії №9 міста Шахти Ростовської області. Під час цих зустрічей він не висловлював скарг на умови утримання і стан здоров'я, але неодноразово підкреслював консулам, що у 2014 році він подав заяву про відмову від громадянства Росії і російський паспорт не отримував.

Кримчанина Олексія Чирнія затримали навесні 2014-го року російські силовики і судили за обвинуваченнями в організації терактів на півострові разом із українським кінорежисером Олегом Сенцовим, фотографом Геннадієм Афанасьєвим та активістом Олександром Кольченком. Чирній уклав угоду зі слідством і дав свідчення у цій справі, його засудили до семи років позбавлення волі.