«Путін нас не переможе»: Сенцов виступив у Давосі

Український режисер, колишній політв’язень Олег Сенцов виступив у Давосі. Він вперше виголосив свою промову українською мовою. Сенцов у своєму виступі вказав на боротьбу України з російською агресією. Відео виступу Сенцова опублікував «5 канал».

«Шість років ми боремося з нашим ворогом Путіним і з російською агресією – це всім відомо. Але за шість років ми так і не здалися, він нас не переможе, ніколи. Якщо ми змогли зробити це, ми зможемо зробити й інше: ми проведемо наші реформи, ми станемо тією країною, якою ми хочемо бути. Слава Україні», – сказав Сенцов.

У Facebook Сенцов теж згадав про свій виступ у Давосі і зазначив що вперше виступав українською мовою.