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23 січня 2020, Київ 14:43
Новини | Політика

«Путін нас не переможе»: Сенцов виступив у Давосі

Сенцов: ми станемо тією країною, якою ми хочемо бути

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Український режисер, колишній політв’язень Олег Сенцов виступив у Давосі. Він вперше виголосив свою промову українською мовою. Сенцов у своєму виступі вказав на боротьбу України з російською агресією. Відео виступу Сенцова опублікував «5 канал».

«Шість років ми боремося з нашим ворогом Путіним і з російською агресією – це всім відомо. Але за шість років ми так і не здалися, він нас не переможе, ніколи. Якщо ми змогли зробити це, ми зможемо зробити й інше: ми проведемо наші реформи, ми станемо тією країною, якою ми хочемо бути. Слава Україні», – сказав Сенцов.

У Facebook Сенцов теж згадав про свій виступ у Давосі і зазначив що вперше виступав українською мовою.

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