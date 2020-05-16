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16 травня 2020, Київ 15:39
Новини | Міжнародні

Сербія залучила армію для контролю трьох таборів для мігрантів

Як пояснив президент Александар Вучич, цей крок пов'язаний із тим, щоб захистити місцеве населення від грабежів, вчинених мігрантами

Сербія дислокувала військових поблизу міста Шид, недалеко від кордону з Хорватією, де в трьох таборах для мігрантів перебувають сотні людей, що сподіваються потрапити в Євросоюз.

В оприлюдненій 16 травня заяві сербського Міністерства оборони сказано, що президент Александар Вучич направив військових, щоб «гарантувати порядок» у таборах, де живуть близько 1,5 тисячі людей, переважно вихідців із Сирії, Афганістану і Пакистану.

За словами Вучича, його дії пов'язані з тим, щоб захистити місцеве населення від грабежів, вчинених мігрантами.

Він сказав телеканалу Prva, що після того, як надзвичайний стан, запроваджений для боротьби з коронавірусом, був скасований у Сербії на початку цього місяця, мігранти почали виходити за межі таборів, вчиняючи «дрібні злочини і незаконні проникнення в будинки».

«Через це люди відчувають себе у небезпеці», – сказав Вучич.

У Сербії, що є одним з основних транзитних шляхів через Балкани для людей, які рятуються від воєн та бідності, за оцінками, перебувають чотири тисячі мігрантів.

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