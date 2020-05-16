Сербія залучила армію для контролю трьох таборів для мігрантів

Сербія дислокувала військових поблизу міста Шид, недалеко від кордону з Хорватією, де в трьох таборах для мігрантів перебувають сотні людей, що сподіваються потрапити в Євросоюз.

В оприлюдненій 16 травня заяві сербського Міністерства оборони сказано, що президент Александар Вучич направив військових, щоб «гарантувати порядок» у таборах, де живуть близько 1,5 тисячі людей, переважно вихідців із Сирії, Афганістану і Пакистану.

За словами Вучича, його дії пов'язані з тим, щоб захистити місцеве населення від грабежів, вчинених мігрантами.

Він сказав телеканалу Prva, що після того, як надзвичайний стан, запроваджений для боротьби з коронавірусом, був скасований у Сербії на початку цього місяця, мігранти почали виходити за межі таборів, вчиняючи «дрібні злочини і незаконні проникнення в будинки».

«Через це люди відчувають себе у небезпеці», – сказав Вучич.

У Сербії, що є одним з основних транзитних шляхів через Балкани для людей, які рятуються від воєн та бідності, за оцінками, перебувають чотири тисячі мігрантів.