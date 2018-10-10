Десятки автомобілів зіткнулися в Сербії через туман: 7 людей загинули

Сім людей загинули, 27 – поранені внаслідок двох ДТП у Сербії, в яких 9 жовтня зіткнулися декілька транспортних засобів, повідомляє поліція.

За повідомленням, причиною аварій став ранковий густий туман на головному шосе у центрі Сербії, що сполучає північ і південь країни.

У поліції заявили, що зіткнулися 34 легкових автомобілі і вантажівки.

Один із водіїв заявив державному сербському телебаченню, що туман був «щільний, як стіна».

Ще чотири людини загинули, двоє поранені внаслідок іншої ДТП, що сталася ввечері того ж дня на дорозі місцевого значення. За даними поліції, зіткнулися дві вантажівки і легковик. Про причини аварії не повідомляють.