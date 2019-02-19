Сербія заявила про готовність до розмежування з Косовом

Сербія готовий розпочати процес розмежування з Косовом. Про це сербський міністр закордонних справ Івіца Дачич заявив 19 лютого на круглому столі в белградському Інституті суспільних наук й уточнив, що це – офіційна пропозиція.

Лінія розмежування ще не затверджена, додав сербський міністр. Він нагадав, що таку пропозицію ще два роки тому висловив президент Сербії Александар Вучич, але досі не обговорювали з керівниками Косова. За словами Дачича, розмежування є єдиною реальною можливістю для досягнення компромісу двох сторін.

Міністр закордонних справ Сербії твердить, що сербська сторона готова продовжити діалог з Косовом за посередництва Європейського союзу та реалізацію Брюссельської угоди з 2014 року. Продовження діалогу Белград обумовлює скасуванням 100-відсоткового мита на товари з Сербії, яке косовська влада запровадила в листопаді 2018 року.

Сербія також вимагає припинення процесу формування Збройних сил Косова, колишньої сербської автономної області, яка 2008 року проголосила незалежність в односторонньому порядку.

Зі столиці Косова Приштини досі не надходило офіційної реакції на заяву Івіци Дачича. На думку оглядачів, розмежування могло б стати початком процесу взаємовизнання Сербії й Косова в майбутньому.