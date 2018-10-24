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24 Жовтень 2018, Київ 21:19
Новини | Події

На Белградському ярмарку в Сербії презентували «Нарис історії України»

Фрагмент обкладинки книги «Нарис історії України» Аркадія Жуковського й Ореста Субтельного

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На Белградському ярмарку книжок у Сербії відбулася презентація книжки «Нарис історії України» Аркадія Жуковського й Ореста Субтельного, котру цього року надрукувало белградське видавництво «Дан ґраф», передає кореспондент Радіо Свобода.

Представник видавництва зазначив, що Сербія в минулому інформацію про події в Україні отримувала переважно з російських джерел та що чимало сербів через те досі налаштовані проросійськи.

Про книжку говорили посол України в сербській столиці Олександр Александрович й журналіст Михайло Рамач. Вони висловили упевненість, що «Нарис історії України» допоможе сербській науковій громадськості краще зрозуміти процеси, які відбуваються в Україні.

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На презентації були присутні переважно студенти й журналісти, також представники української й русинської громад у Сербії. Їх, зокрема, цікавили подробиці про ситуацію в анексованому Росією Криму й на Донбасі, а також процес створення єдиної помісної православної церкви в Україні.

Книга «Нарис історії України» стала першою працею, присвяченою історії України, яка видана сербською мовою. Публікація охоплює події до 11 червня 2017 року, коли набув чинності безвізовий режим України з Європейським союзом.

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