У Сербії винесли вирок за вбивство журналіста 1999 року

Спеціальний суд у Белграді засудив чотирьох колишніх працівників служби безпеки Сербії до 20 і 30 років увʼязнення за вбивство журналіста Славка Чурувії, скоєне в квітні 1999 року.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, Чурувія був власником щоденної газети «Денний телеграф» і щотижневої газети «Європеєць», в яких критикував режим президента Слободана Мілошевича.

Колишнього керівника Служби державної безпеки Радомира Марковича й керівника столичного центру державної безпеки Мілана Радоніча засудили до 30, а працівників згаданої служби Мирослава Курака і Ратка Ромича до 20 років вʼязниці.

Безпосереднім виконавцем злочину суд визнав Курака, який перебуває за кордоном, ймовірно, в Танзанії. Засуджені мають право оскаржити вирок.

У вироку вказано, що працівники Служби безпеки на день вбивства, а це був Великдень, від ранку стежили за Чурувією і його дружиною. Вбили його біля входу до будинку, в якому він мешкав, надалеко від центру столиці Сербії.

Суд не встановив, хто замовив вбивство.

Згідно з численними журналістськими розслідуваннями, замовниками могли бути колишній сербський лідер Мілошевич або його дружина Миряна Маркович.

Маркович від 2003 року перебуває в Росії. Прокуратура для всіх обвинувачених вимагала найвищого покарання – 40 років ув’язнення.