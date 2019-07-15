Президент Франції розпочав дводенний візит до Сербії

Президент Франції Емманюель Макрон прибув з дводенним візитом до столиці Сербії Белграда. Цей візит відкладали вже двічі через складну ситуацію в двох країнах, зокрема через масові протести в Парижі й Белграді, а також через розбіжності в справі Косова.

У перебігу візиту заплановане підписання 20 міждержавних угод про співробітництво в галузі економіки, включаючи й військово-промисловий комплекс. Основними темами розмов Макрона з президентом Сербії Александром Вучичем буде розвиток відносин між двома країнами, також відносини між Сербією й Косовом і процес євроінтеграції Сербії.

Оглядачі зазначають, що Франція прагне відновити свій політичний і економічний вплив не лише в Сербії, а й у всьому регіоні Південно-Східних Балкан. Ідеться про перший від 2001 року візит голови французької держави до Сербії. У складі французької делегації є керівники 40 провідних компаній, які зацікавлені у співробітництві з сербськими партнерами.

На час перебування Макрона в сербській столиці запроваджені надзвичайні заходи безпеки.