У Сербії на заводі боєприпасів сталися вибухи, потерпілих немає

У Сербії на заводі боєприпасів у місті Чачаку сталися кілька вибухів. Але, за повідомленнями, внаслідок цих вибухів у ніч на 4 червня потерпілих немає.

Як повідомив мер міста Милун Тодорович місцевим засобам інформації, приблизно 60 працівників нічної зміни заводу «Слобода» швидко евакуювали, пізніше вивели ще кількох, які сховалися від вибухів у підвалі.

Цей завод виробляє побутову техніку, але також артилерійські боєприпаси, ракетне паливо і вибухівки.

Вибухи сталися на складі боєприпасів заводу. Причина на цей час не відома.

Після першого з них людей із довколишніх будинків евакуювали. Як повідомляють, у кількох будинках вибило шибки.

Як сказав міністр внутрішніх справ Сербії Александар Вулин, ситуація під контролем, вибухи уразили тільки склад, але не виробничі лінії.

Це не перші вибухи на цьому заводі. 2013 року вибух там поранив двох людей, 2010 року одного працівника, вибух 2003 року призвів до загибелі трьох працівників.

Завод «Слобода» був серйозно пошкоджений 1999 року під час воєнної кампанії НАТО проти військово-політичних можливостей Сербії. Відтоді військова промисловість країни відновилася. Зокрема, Сербія експортує артилерійські снаряди – головно до країн Африки й Азії, але також і до деяких країн Заходу, серед них і членів НАТО.