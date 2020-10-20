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20 жовтня 2020, Київ 20:54
Новини | Міжнародні

Міністерство оборони Росії відкриває представництво в Сербії

Александр Вучич та Володимир Путін

В Белграді розпочали процедуру відкриття представництва Міністерства оборони Росії в Сербії. Інформацію про це оприлюднили на державному телебаченні Сербії, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Сербське міністерство уточнює, що йдеться про реалізацію міждержавної угоди, яку було підписано за згодою глав держав й головнокомандувачів збройних сил двох країн, Александра Вучича й Володимира Путіна.

В повідомленні Міністерства оборони Сербії мовиться, що метою представництва буде «підтримка й прискорене врегулювання питань повʼязаних з військово-технічною допомогою й військово-технічним співробітництвом двох країн». Сербські джерела повідомляють, що російське представництво матиме право оглядати відділи Збройних сил Сербії, які мають російську зброю й оснащення. Для таких візитів буде необхідний дозвіл сербської сторони, згідно з сербськими законами.

Наскільки відомо, йдеться про перший у Сербії випадок відкриття окремого військового представництва іншої держави. Згідно з міжнародною практикою, представники збройних сил діють в рамках посольств.

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