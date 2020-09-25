У Сербії розбився військовий літак

Літак «МіГ-21» Збройних сил Сербії впав біля містечка Малі Зворник, що неподалік кордону з Боснією і Герцеґовиною. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

В офіційному повідомленні Міноборони країни стверджується, що пілотів розшукують. Втім, журналісти, які перебувають на місці аварії, заявляють що пілотів вважають загиблими. Поранення отримав житель селища, біля якого сталася аварія.

На місце катастрофи прибули міністр оборони Александар Вулин й начальник Генштабу Мілан Мойсилович.

Розбився останній літак типу «МіГ-21», який використовували у збройних силах Сербії. Його купили у Радянському Союзі у 1986 році. У 2016 році літак ремонтували. В повідомленні Міноборони зазначається, що перед польотом літак перевіряли.