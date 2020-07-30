У Києві іменем дисидента і журналіста Радіо Свобода Сергія Набоки назвали площу

На пленарному засіданні Київської міської ради депутати 30 липня ухвалили рішення про присвоєння площі у Дніпровському районі Києва імені Сергія Набоки.

«Площу між вулицями Євгена Сверстюка та Раїси Окіпної назвали ім’ям Сергія Набоки (Дніпровський район). Це український журналіст, правозахистик та дисидент», – йдеться в повідомленні Київради.

Сергій Набока (1955-2003) – відомий український поет, дисидент, один з провідних діячів Української Гельсінської спілки, організатор Київського демократичного клубу та Українського культурологічного клубу. Видавець першої масової непідцензурної газети Києва «Голос відродження», засновник і генеральний директор першої в Україні незалежної інформаційної агенції УНІАР. Багаторічний політичний оглядач Радіо Свобода, автор низки аналітичних публікацій і телепрограм.

У одній із передач Сергій Набока казав: «Дисиденти – люди, достатньо оригінальні у будь-яку добу та за будь-якої політичної системи. Найчастіше це люди із загостреним почуттям особистого обов’язку, із занадто балакучим внутрішнім голосом, тобто сумлінням, і з певними ідеями та ідеалами».