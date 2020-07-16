Прокуратура: повідомлена підозра 5 особам, причетним до викрадення київського бізнесмена

Правоохоронці повідомили підозру п’ятьом особам, причетним до викрадення київського бізнесмена Сергія Ткаченка, повідомила столична прокуратура.

«У ході спецоперації 15 липня 2020 року зловмисників затримано, а потерпілого звільнено. Затримані – п’ятеро чоловіків, мешканці Києва та Київської області віком від 41 до 54 років», – заявили в прокуратурі.

За даними слідства, 1 липня підозрювані викрали 58-річного потерпілого з приміщення салону краси у центрі Києва, силою заштовхали його в автомобіль та понад 2 тижні незаконно утримували його у підвальному приміщенні на території Голосіївського району столиці.

Їм інкримінують незаконне позбавлення волі, викрадення людини та вимагання, вчинені за попередньою змовою групи осіб.