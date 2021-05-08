«Не тільки серіал «Папік» був проданий»: Ткаченко прокоментував продаж українських серіалів до Росії

До Росії продається велика кількість серіалів, які виробляються в Україні, заявив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко в інтерв’ю Радіо Свобода.

Читачі Радіо Свобода запитували: «Чи нормально, що права на показ серіалу «Папік» продали підсанкційному російському телеканалу? І чому українські телеканали, «1+1» у тому числі, продукують у великій кількості серіали російською, орієнтовані явно не на українського глядача?»

«Насправді не тільки серіал «Папік» був проданий. Багато українських серіалів, які виробляються в Україні, з українськими акторами, продаються в Росії», – розповів Ткаченко в ефірі програми «Суботнє інтерв’ю».

Він зазначив, що свій бізнес у Росії він припинив у 2014 році.

«Але закону, який забороняв би продавати таку продукцію, не існує. Стосовно російської мови і україномовного контенту, то я завжди був прихильником 100% української мови на телебаченні. Тому що це дозволило би просувати і українську ідентичність, і перезавантажити економічну модель», – додав Ткаченко.

Міністр підкреслив, що економічна модель достатньо важлива для каналів.

«З економічною моделлю виготовляти тільки українською мовою, не маючи доступу до грошей, які канали отримують з Росії для фінансування власного виробництва серіалів, буде непросто», – сказав Ткаченко.

Він зазначив, що економічна модель має серйозний вплив на позицію телеканалів, коли вони виготовляють продукцію.