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08 Листопад 2018, Київ 13:26
Новини | Події

Помер один з найжорстокіших серійних убивць України

Ткач відбував довічне ув'язнення

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У місцях позбавлення волі помер один з найжорстокіших серійних убивць України Сергій Ткач. Інформацію про його смерть Радіо Свобода у четвер підтвердили в адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України Міністерства юстиції.

За інформацією відомства, Ткач відбував довічний термін і помер від серцевої недостатності.

Серійного вбивцю затримали у 2005 році. 2008 року колегія суддів Апеляційного суду Дніпропетровської області винесла вирок Ткачу, засудивши його до довічного ув’язнення.

Більш ніж 20 років чоловік, якого називають «пологівським і павлоградським маніяком», ґвалтував та убивав дівчат та молодих жінок на території Дніпропетровської та Запорізької областей. За даними правоохоронців, його жертвами стали кілька десятків людей.

Слухання справи Ткача в суді затягувалося, зокрема, через призначену підсудному комплексну психіатричну експертизу. Лікарі тоді встановили: Ткач психічно здоровий і здатен відповідати за свої дії.

За скоєне ним відбували покарання невинуваті люди – дев’ятеро осіб, один із них наклав на себе руки.

2010 року в Павлограді вийшла Книга пам’яті з іменами 30 жінок та дівчат з Дніпропетровської та Запорізької областей, які загинули від рук Ткача. Видання підготували до друку родичі загиблих. Деякі сторінки книги порожні, адже вважають, що жертв було більше, ніж 30.

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