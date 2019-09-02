Серпень був теплішим за норму – обсерваторія

Середньомісячна температура повітря у серпні склала 20,7 градусів тепла, що на два градуси вище за кліматичну норму. Про це повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії.

«Найхолодніше у Києві було 6 серпня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до +12,0 градусів, а найспекотніше – 13 числа, коли максимальна температура після полудня піднялась до +35,0 і виявилася найвищою за це літо. Днів із спекою, яка перевищила 30 градусів було п’ять», – розповіли в обсерваторії.

Як зазначають метеорологи, парадокс цьогорічного серпня полягає у тому, що найспекотнішою виявилася його третя декада, а найхолоднішою – перша,

Тривалість дня у серпня скоротилася більш ніж на півтори години.