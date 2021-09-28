«Скрутили руки, били по спині». Адвокат розповіла про насильство щодо фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір»

Адвокат Ліля Гемеджі повідомила, що в Міжобласній туберкульозної лікарні №19 у російському Ростові-на-Дону до 61-річного кримськотатарського політв’язня Сервета Газієва застосували фізичне насильство. Його стан погіршився на тлі раніше перенесеного мікроінсульту, повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність».

Повідомляється, що в останній день перебування Газієва в лікарні, перед випискою, його повалили на підлогу, скрутили йому руки, били по спині і поголили бороду. Про це адвокату Гемеджі повідомили інші підсудні у сімферопольській «справі Хізб ут-Тахрір».

«Його стан викликає серйозне занепокоєння після перенесеного в слідчому ізоляторі мікроінсульту на тлі медичної допомоги, яку регулярно не надають, тепер у нього німіє рука після побоїв», – розповіла Гемеджі.

За даними «Кримської солідарності», адвокати Еміль Курбедінов і Назим Шейхмамбетов намагалися потрапити в СІЗО-5, куди Газієва перемістили 25 вересня, але їм не вдалося зустрітися з в’язнем.

У медзакладі, про який йшлося, публічно не коментують заяву Гемеджі.

28 червня в слідчому ізоляторі №1 Ростова-на-Дону у 61-річного Сервета Газієва стався мікроінсульт. У нього частково паралізована права частина тіла.