Десятки тисяч мігрантів прибули до іспанського анклаву Сеута – МВС

Десятки тисяч людей за останню добу проникли до Сеути, іспанського анклаву на території Африки, з боку Марокко після того, як мігрантам вдалося подолати прикордонні загородження морем і сушею, фактично не зустрічаючи опору з боку іспанських сил правопорядку.

Кадри, на яких сотні людей прориваються до Сеути, з’явилися напередодні. Протягом ночі проти 31 липня вільний приплив людей до анклаву, за даними іспанської влади, продовжувався. Зараз Міністерство внутрішніх справ Іспанії оцінює кількість прибулих до Сеути в 49 тисяч осіб, і люди продовжують прибувати.

Надходять повідомлення про заворушення у місті, населення якого становить близько 80 тисяч осіб.

Сеута, хоч і відокремлена від Іспанії морем, є суверенною територією цієї країни і, отже, територією Шенгенської зони.

На практиці при в’їзді із Сеути до материкової Іспанії проводиться перевірка документів, тобто безперешкодно на європейський материк мігранти із Сеути потрапити не можуть.

В Італії, проте, вже висловили стурбованість у зв’язку з порушенням кордону ЄС, прем’єр-міністр Джорджа Мелоні, відома жорсткою лінією щодо міграції, заявила, що влада може піти навіть на призупинення дії Шенгенських угод щодо Іспанії.

Уряд Іспанії, навпаки, нещодавно оголосив про можливість легалізації близько 500 тисяч мігрантів, які раніше прибули до країни нелегально. На думку критиків влади, це, а також недавнє рішення Верховного суду про неможливість негайної депортації мігрантів, які прибули морем, сприяло «прориву» мігрантів до Сеути.

Повідомляється, що за останню добу загинули щонайменше 18 мігрантів, які намагалися дістатися в Сеуту морським шляхом, на маленьких човнах.

Уряд Іспанії раніше повідомив, що з материкової частини Іспанії прибули 200 співробітників спеціальних підрозділів поліції і 60 військовослужбовців для посилення регулярних сил анклаву. Очікується, що 31 липня до анклаву приїде прем’єр Іспанії Педро Санчес разом із міністром внутрішніх справ, щоб оцінити ситуацію. Поліція, за повідомленням El Pais, перед візитом прем’єра витіснила мігрантів із центру міста.