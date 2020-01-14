Севастополь має зберегти особливий статус до деокупації – представник Зеленського в АРК

У доопрацьованому проєкті закону про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади Севастополь згадується як окрема адміністративно-територіальна одиниця України, повідомив постійний представник президента України в АРК Антон Кориневич.

За його словами, відповідна правка внесена за зверненням представництва, яке він очолює.

«Ми залишаємося на позиції, що жодне місто України не повинно мати спеціального статусу. Але допоки АР Крим та місто Севастополь є тимчасово окупованими територіями і обидві згадуються у резолюціях міжнародних організацій, і допоки статус Криму на рівні Конституції не змінено, видається за доцільне, з метою дотримання сталості позиції України на міжнародній арені, залишити Севастополь як окрему адміністративно-територіальну одиницю в Конституції України», – написав чиновник у фейсбуці.

У поданих раніше пропозиціях президента України Володимира Зеленського про зміну Конституції не згадувався анексований Росією Севастополь, який, як і Київ, має спеціальний статус.

4 жовтня 2019 року Верховна Рада України проголосувала за нову Програму дій уряду, в якій відсутня згадка про Севастополь. Журналісти проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії звернулися до Кабінету міністрів з питанням про відсутність Севастополя в стратегічному документі, однак відповіді поки не отримали.