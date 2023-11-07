В окупованому Криму було «гучно». Окупаційна влада заявила про збиття БПЛА

У центрі Севастополя було чути звуки, схожі на пуски з реактивних бомбометів, повідомив кореспондент проекту Радіо Свобода – Крим.Реалії.



За його даними, ці звуки чули близько 7:48, їх було кілька. При цьому російська влада міста навчань не анонсувала.



Також кореспондент повідомив, що вночі – близько 4:17-4:20 – в центральній частині Севастополі було чутно вибухи. Звуки нагадували роботу ППО. При цьому повітряна тривога на той момент не оголошувалась.



Російський голова Севастополя Михайло Развожаєв стверджує, що над Кримом було збили 5 безпілотників. Уламки впали в Андріївці, Орлівці та в районі Качі. Постраждала одна людина.

Натомість у Міноборони РФ заявили, що сили ППО нібито знищили «дев’ять українських безпілотних літальних апаратів та вісім перехопили над акваторією Чорного моря та над територією Крим».

Підтвердити дані російської влади з незалежних джерел неможливо.

Українська сторона цих заяв РФ нараз не коментує .

Починаючи з серпня 2022 року у Криму майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ. У жовтні 2022 року на Керченському мості стався вибух. Ще один вибух пролунав на мості 17 липня 2023 року. На півострові діє підвищений (жовтий) рівень терористичної небезпеки.

В інтерв’ю Радіо Свобода в серпні очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов заявив про здатність українських сил досягти будь-якої точки окупованого Криму для ураження противника. За його словами, для деокупації Криму є багато різних варіантів, але «без військових, бойових дій це неможливо».