МЗС: політв’язень Кремля Гліб Шаблій повернувся в Україну

Фігурант справи «кримських диверсантів» Гліб Шаблій, засуджений підконтрольним Кремлю Гагарінським районним судом Севастополя за звинуваченням у незаконному виготовленні і перевезенні вибухових речовин, повернувся України, повідомив голова українського Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Вітаю політв’язня Кремля Гліба Шаблія з поверненням в Україну! Понад 4 роки Кремль незаконно тримав його ув’язненим в окупованому Криму та в РФ, повний строк. Після звільнення українські консули в Новосибірську, Москві й Мінську супроводжували його дводенне повернення з Сибіру», – написав Кулеба у твіттері.

За даними Кримської правозахисної групи, за період із серпня до листопада 2016 року на півострові затримали дев'ятьох громадян України, яких ФСБ назвала «членами диверсійно-терористичної групи Міноборони України». Серед них був і Шаблій.

Правозахисний центр «Меморіал» визнав політв’язнем Шаблія, засудженого у справі «кримських диверсантів».

Підконтрольний Росії суд зняв із нього обвинувачення у підготовці диверсій, але засудив за статтями про виготовлення і перевезення зброї та вибухових речовин.

