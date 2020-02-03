У Кривому Розі в недіючій шахті загинули два блогери-екстремали, тіла загиблих підняли на поверхню 3 лютого вранці. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердила речниця ДСНС в області Дар’я Гречищева.

За її даними, в ніч з 2 на 3 лютого п’ятеро екстремалів намагались зняти відео на території недіючої шахти, яка належить «Арселор Міттал Кривий Ріг».

Двоє чоловіків за допомогою альпіністського обладнання почали спускатися у вентиляційний колодязь, але зірвалися з висоти. Орієнтовна глибина – 500 метрів.

«По прибуттю рятувальники з’ясували, що не мають технічної можливості для порятунку. Вони вже не подавали ознак життя. Було залучено гірничо-рятувальний загін, у якого є необхідне спорядження, щоб працювати на глибині. Рятувальники дістали тіла й передали на судово-медичну експертизу», – сказала Дар’я Гречищева.

Рятувальники застерігають українців від небезпечних для життя відеозйомок та селфі.