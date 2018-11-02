Шахтарі Львівщини вимагають зарплати і звільнення міністра Насалика

Понад 200 гірників із усіх шахт держпідприємства «Львіввугілля» протестують 2 листопада під стінами Львівської облдержадміністрації з вимогою виплатити їм заборгованість по зарплаті, а також звільнити міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика.

Як стверджують протестувальники, на сьогодні держава заборгувала шахтам 250 мільйонів гривень за видобуте вугілля.

«За вересень мені виплатили 30% від зарплати. Не відвантажують вугілля на (теплоелектроцентралі – ред.) «Добротвір» і «Бурштин». Ми видобуваємо вугілля, воно є, а не відвантажують. Маємо власні гроші, а на модернізацію шахт їх не видають. Тут гірники зі всіх шахт», – розповів працівник шахти «Степова» ДП «Львівугілля» Петро.

«Шахта «Степова» виконала вчора річний план, а ми не можемо отримати зароблені гроші. Міністр Насалик постійно нас обманює. Ми вийшли вже на беззбитковий рівень, не просимо у держави дати гроші, а їх заробляємо. Ми заробили 280 мільйонів гривень, це фонд двох місяців, що йде на зарплати», – говорить шахтар Сергій Белінський.

Гірники заявляють, що протягом року замість виплати зарплати двічі на місяць їм на картку гроші перераховують 14-15 разів по 6–10% від суми.

«Минулого тижня я зустрічався з керівниками профспілок шахтарів, і ми обговорювали проблему з зарплатою. Я після цього інформував прем’єр міністра, сьогодні знову проінформую, також повідомлю і міністрові економіки, щоб вирішити проблему. Сьогодні я цілком на боці шахтарів, які мають вчасно отримувати зарплату за видобуте вугілля. Ті, які відповідають за розрахунки, мають почути, що вони заборгували шахтарям гроші», – повідомив гірникам голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка.

Акція гірників попереджувальна. Якщо у найближчий час шахтарям не виплатять зарплату за вересень, то вони вдадуться до більш радикального протесту.

Через невиплату зарплати гірники страйкують не лише на Львівщині. У Луганській області підземний страйк на шахті імені Капустіна державного підприємства «Лисичанськвугілля» триває з 19 жовтня. Гірники вимагають погасити заборгованість із зарплати та звільнити керівництво «Лисичанськвугілля». Загальний борг вугільного об’єднання перед гірниками становить 102 мільйони гривень.