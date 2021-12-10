Норвежець Карлсен достроково переміг росіянина в матчі за світову шахову корону

Норвезький гросмейстер Маґнус Карлсен виграв 11-ту партію матчу за світову шахову корону у росіянина Яна Непомнящого і забезпечив собі підсумкову перемогу.

10 грудня Карлсен грав чорними фігурами, і після цієї перемоги набрав у матчі 7,5 очка, ставши недосяжним для Непомнящого (3,5). Таким чином, 31-річний Карлсен захистив титул чемпіона світу.

Матч відбувався у Дубаї та стартував 27 листопада. Перші пʼять партій завершилися внічию, у шостій Карлсен узяв гору, причому ця партія стала рекордною за кількістю ходів у матчах за звання чемпіона світу – 136. Також норвежець виграв у Непомнящого восьму та девʼяту партії.

Карлсен – 16-й чемпіон світу з шахів. 31-річний Непомнящий – чемпіон Європи, дворазовий переможець командного чемпіонату світу, дворазовий чемпіон Росії. У матчі за звання чемпіона світу він зіграв як переможець турніру претендентів.