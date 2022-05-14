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Новини | Суспільство

Держспецзв’язку попереджає: шахраї використовують тему грошової допомоги від ООН

Шахраї намагаються викрасти дані платіжних карток

Держспецзв’язку попереджає, що шахраї намагаються викрасти дані платіжних карток, використовуючи тематику грошової допомоги від ООН.

За даними відомства, у соцмережі Facebook виявлено шахрайську сторінку, що імітує ресурс телеканалу «ТСН»,

«На сторінці пропонують взяти участь в опитуванні. Для цього потрібно перейти за посиланням та нібито отримати «грошову допомогу в рамках соціальної програми ООН». Надалі користувачу буде запропоновано надати персональну інформацію та здійснити додатковий платіж. Як результат – дані платіжної картки буде скомпрометовано», – йдеться у повідомленні, опублікованому в телеграмі.

Держспецзв’язку закликає:

  • не вводити реквізитів платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах;
  • негайно заблокувати платіжну картку, якщо дані платіжної картки помилково введено на шахрайському вебсайті.

У квітні шахраї використовували подібну схему – тоді вони видавали себе за популярний телеканал «Україна 24» та використовували тему «грошової допомоги від країн ЄС».

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