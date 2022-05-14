Держспецзв’язку попереджає: шахраї використовують тему грошової допомоги від ООН

Держспецзв’язку попереджає, що шахраї намагаються викрасти дані платіжних карток, використовуючи тематику грошової допомоги від ООН.



За даними відомства, у соцмережі Facebook виявлено шахрайську сторінку, що імітує ресурс телеканалу «ТСН»,

«На сторінці пропонують взяти участь в опитуванні. Для цього потрібно перейти за посиланням та нібито отримати «грошову допомогу в рамках соціальної програми ООН». Надалі користувачу буде запропоновано надати персональну інформацію та здійснити додатковий платіж. Як результат – дані платіжної картки буде скомпрометовано», – йдеться у повідомленні, опублікованому в телеграмі.



Держспецзв’язку закликає:

не вводити реквізитів платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах;

негайно заблокувати платіжну картку, якщо дані платіжної картки помилково введено на шахрайському вебсайті.

У квітні шахраї використовували подібну схему – тоді вони видавали себе за популярний телеканал «Україна 24» та використовували тему «грошової допомоги від країн ЄС».