Жительку Кіровоградщини підозрюють у шахрайстві з пожертвами 18-річному хлопцеві та його братам і сестрам, осиротілим через війну

Київська обласна прокуратура повідомила про підозру жительці Кіровоградської області, яка збирала гроші нібито для родини 18-річного хлопця та чотирьох його молодших братів і сестер, які через війну втратили батьків, а потім їх присвоювала.

«За даними слідства, підозрювана створила сторінку в соціальній мережі «Інстаграм», з якої вела переписку з громадянами від імені 18-річного хлопця, який разом з чотирма молодшими братами та сестрами через військові дії втратили своїх батьків. Під час листування з людьми вона писала про важкі життєві обставини в яких опинилася родина, у свою чергу потерпілі, бажаючи допомогти родині, перераховували на банківські рахунки жінки грошові кошти. Одразу після надходження грошей на рахунок підозрювана особисто знімала їх у банкоматі та витрачала на власні потреби», – йдеться в повідомленні.

Наразі у кримінальному провадженні про заволодіння грошовими коштами шляхом обману встановлюються потерпілі, а також загальна сума збитків.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі від 3 до 8 років.

Чи йдеться про відому історію 18-річного В’ячеслава Ялова і чотирьох його братів і сестер з Донецької області, а чи про інший випадок, у прокуратурі не уточнюють.