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23 квітня 2021, Київ 20:52
Новини | Події

Через аварію на шахті «Благодатна» на Дніпропетровщині загинув гірник

Ще один гірник зазнав легких травм ніг. Причини аварії розслідуватиме спецкомісія

Через аварію на шахті «Благодатна» на Дніпропетровщині загинув гірник. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили в пресслужбі компанії «ДТЕК-Павлоградвугілля».

Обвал стався сьогодні вдень під час робіт у західному дренажному штреку. На цей час там працювало двоє гірників.

Один зазнав легких травм ніг, а інший опинився під завалами. Рятувальники знайшли його під завалами. Лікарі констатували смерть чоловіка.

На підприємстві повідомили, що причини аварії розслідуватиме спецкомісія.

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