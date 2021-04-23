Через аварію на шахті «Благодатна» на Дніпропетровщині загинув гірник. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили в пресслужбі компанії «ДТЕК-Павлоградвугілля».

Обвал стався сьогодні вдень під час робіт у західному дренажному штреку. На цей час там працювало двоє гірників.

Один зазнав легких травм ніг, а інший опинився під завалами. Рятувальники знайшли його під завалами. Лікарі констатували смерть чоловіка.

На підприємстві повідомили, що причини аварії розслідуватиме спецкомісія.

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