На шахті в Кривому Розі загинув робітник

У Кривому Розі на шахті «Ювілейна» 8 листопада стався нещасний випадок на виробництві зі смертю робітника. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили в гірничорятувальній службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

За даними відомства, нещасний випадок стався на горизонті 420 метрів близько 15-ї години.

«Наші фахівці не встигли спуститись, тіло встигли підняти співробітники шахти. Наша медик констатувала смерть. Видимих пошкоджень у нього немає. Причини встановлює слідство. Ми кваліфікуємо цей випадок як надзвичайну ситуацію, пов’язану з нещасним випадком під час виконанням службових обов’язків», – зазначили в гірничорятувальній службі.

На місці працюють рятувальники.

За даними Державної служби України з питань праці, у 2017 році на виробництві у вугільній галузі України сталось 780 нещасних випадків.

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