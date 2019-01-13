Дніпропетровщина: Постраждалі від вибуху метану шахтарі вже в задовільному стані, двоє прооперовані

П’ятеро шахтарів, постраждалих від спалаху метану на шахті імені Героїв Космосу «ДТЕК Павлоградвугілля» у четвер ввечері, зараз вже у задовільному стані. Про це Радіо Свобода в неділю повідомили в прес-службі ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля».

За даними з компанії, наразі прооперовані двоє шахтарів, які отримали найтяжчі опіки, – 60% та 40% поверхні тіла. Гірник, у якого 20% опіків, готується до операції в понеділок.

Як зазначили в компанії нагальної потреби в донорській крові для постраждалих немає, однак колеги шахтарів готуються здати кров для поповнення обласного банку крові.

Як зазначили в компанії, постраждалі забезпечені необхідними медикаментами та медичними послугами.

10 січня о 21:15 на шахті імені Героїв Космосу поблизу Павлограда на Дніпропетровщині стався вибух метану на горизонті 370 метрів з наступним горінням. Постраждало 5 шахтарів. Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою). На шахті, де стався спалах метану, тимчасово призупинили видобуток вугілля.